Варламов покинул ковид-протокол
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов покинул ковид-протокол «Айлендерс»
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов покинул ковид-протокол, в который попал 13 февраля, информирует сайт клуба.
Варламов оказался в списке перед началом гостевого матча с «Калгари». Он принимал участие в раскатке к этой встрече, но так и не вышел на игру.
Последний раз 33-летний россиянин выходил на лед еще 3 февраля в матче с «Сиэтлом» (0:3). В этом сезоне Варламов провел 14 матчей, в которых пропустил 35 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|32
|18
|69
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|49
|25
|24
|51
|6
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|7
|Филадельфия
|50
|15
|35
|40
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|50
|35
|15
|75
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|49
|32
|17
|67
|4
|Бостон
|50
|29
|21
|62
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|49
|18
|31
|41
|7
|Баффало
|51
|16
|35
|40
|8
|Монреаль
|51
|11
|40
|29
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|50
|36
|14
|76
|2
|Миннесота
|47
|31
|16
|65
|3
|Сент-Луис
|49
|29
|20
|64
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|49
|27
|22
|56
|6
|Виннипег
|50
|22
|28
|52
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|50
|13
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|52
|24
|28
|57
|6
|Ванкувер
|51
|23
|28
|52
|7
|Сан-Хосе
|49
|22
|27
|49
|8
|Сиэтл
|51
|16
|35
|36
Результаты / календарь
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
|22.02
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|5 : 2
|22.02
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|70
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|50
|70
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
|2.03
Новости