Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов покинул ковид-протокол, в который попал 13 февраля, информирует сайт клуба.

Варламов оказался в списке перед началом гостевого матча с «Калгари». Он принимал участие в раскатке к этой встрече, но так и не вышел на игру.

Последний раз 33-летний россиянин выходил на лед еще 3 февраля в матче с «Сиэтлом» (0:3). В этом сезоне Варламов провел 14 матчей, в которых пропустил 35 голов.