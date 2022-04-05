Хет-трик Мэттьюса принес «Торонто» победу над «Тампой», Василевский сделал 33 сейва

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 6:2.

В составе «Мэйпл Ливз» 4 (3+1) очка набрал Остон Мэттьюс, 4 (1+3) очка у Митча Марнера, еще по шайбе забросили Пьер Энгвалл и Александр Керфут. У «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров и Ян Рутта, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска.

После этого матча «Торонто» с 95 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Тампа» с 93 очками — на шестой строчке.