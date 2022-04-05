«Бостон» в овертайме обыграл «Коламбус»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Коламбус» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» дубль оформил Джейк Дебраск, который забил победный гол, еще одна шайба на счету Крейга Смита. У «Блю Джэкетс» шайбы забросили Эмиль Бемстрем и Зак Веренски, у защитника Владислава Гаврикова «+1».

После этого матча «Бостон» с 93 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 70 очками — на десятой строчке.