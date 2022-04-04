Матч «Тампа» — «Торонто» начнется 5 апреля в 2:30

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В ночь с 4 на 5 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

5 апреля, воскресенье (время — московское)

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Бостон»

02:00

«Тампа-Бэй» — «Торонто»

02:30

«Сент-Луис» — «Аризона»

03:00

«Лос-Анджелес» — «Калгари»

05:30

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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