«Тампа» подписала новый контракт с Лабри

Форвард «Тампы» Пьер-Седрик Лабри подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 36-летним канадцем рассчитано на один сезон.

На счету Лабри 46 матчей в НХЛ за карьеру, в которых он набрал 5 (2+3) очков.