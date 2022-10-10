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10 октября, 02:28

Овечкин замкнул топ-10 лучших игроков по версии сайта НХЛ, Василевский — шестой

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Официальный сайт НХЛ опубликовал список топ-10 лучших игроков предстоящего сезона.

На десятом месте расположился форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. На шестой строчке вратарь «Тампы» Андрей Василевский.

Лучшим игроком назван форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на втором месте защитник «Колорадо» Кейл Макар, замкнул тройку лучших форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

Также в топ-50 попали Артемий Панарин («Рейнджерс», 21-е место), Кирилл Капризов («Миннесота», 14-е место), Никита Кучеров («Тампа», 13-е место) и Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 11-е место).

Топ-50 хоккеистов лиги по версии авторов сайта НХЛ:

50. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);

49. Мориц Зайдер («Детройт»);

48. Юусе Сарос («Нэшвилл»);

47. Филип Форсберг («Нэшвилл»):

46. Габриэль Ландескуг («Колорадо»);

45. Миро Хейсканен («Даллас»);

44. Алекс Дебринкэт («Оттава»);

43. Крис Крайдер («Рейнджерс»);

42. Джон Карлсон («Вашингтон»);

41. Джек Айкел («Вегас»);

40. Райан О'Райли («Сент-Луис»);

39. Девон Тэйвс («Колорадо»);

38. Аарон Экблад («Флорида»);

37. Джейсон Робертсон («Даллас»);

36. Крис Летанг («Питтсбург»);

35. Назем Кадри («Калгари»);

34. Джейк Генцел («Питтсбург»);

33. Элиас Линдхольм («Калгари»);

32. Джей Ти Миллер («Ванкувер»);

31. Брейден Пойнт («Тампа»);

30. Кайл Коннор («Виннипег»);

29. Мика Зибанежад («Рейнджерс»);

28. Мэттью Ткачак («Флорида»);

27. Чарли Макэвой («Бостон»);

26. Давид Пастрняк («Бостон»);

25. Себастьян Ахо («Каролина»);

24. Патрик Кейн («Чикаго»);

23. Брэд Маршанд («Бостон»);

22. Патрис Бержерон («Бостон»);

21. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

20. Джонни Годро («Коламбус»);

19. Микко Рантанен («Колорадо»);

18. Стивен Стэмкос («Тампа»);

17. Джонатан Юбердо («Калгари»);

16. Адам Фокс («Рейнджерс»);

15. Митчелл Марнер («Торонто»);

14. Кирилл Капризов («Миннесота»);

13. Никита Кучеров («Тампа»);

12. Роман Йоси («Нэшвилл»);

11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);

10. Александр Овечкин («Вашингтон»);

9. Александр Барков («Флорида»);

8. Виктор Хедман («Тампа»);

7. Сидни Кросби («Питтсбург»);

6. Андрей Василевский («Тампа»);

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

4. Натан Маккиннон («Колорадо»);

3. Остон Мэттьюс («Торонто»);

2. Кейл Макар («Колорадо»);

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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91
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Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джейк Эттингер

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