«Тампа» отстранила Коула на время расследования дела о сексуальных домогательствах

Защитник «Тампы» Иэн Коул отстранен от команды, сообщает журналист Рик Уэстхэд.

Сообщается, что «Лайтнинг» отстранили 33-летнего американца на время расследования дела о сексуальных домогательствах.

Коул выступал за «Питтсбург», «Сент-Луис», «Коламбус», «Колорадо», «Миннесоту» и «Каролину». В составе «Пингвинз» хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.