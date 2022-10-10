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10 октября, 03:58

«Тампа» отстранила Коула на время расследования дела о сексуальных домогательствах

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Иэн Коул.
Фото ХК «Тампа»

Защитник «Тампы» Иэн Коул отстранен от команды, сообщает журналист Рик Уэстхэд.

Сообщается, что «Лайтнинг» отстранили 33-летнего американца на время расследования дела о сексуальных домогательствах.

Коул выступал за «Питтсбург», «Сент-Луис», «Коламбус», «Колорадо», «Миннесоту» и «Каролину». В составе «Пингвинз» хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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И О
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 2 6
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 5
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 3 4
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
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