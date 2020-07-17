«Тампа» подписала контракт с защитником Дэем

Защитник Шон Дэй подписал контакт с «Тампой». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год, сообщает сайт «Молний».

В минувшем регулярном чемпионате он выступал в системе «Рейнджерс». В 16 матчах АХЛ Дэй набрал 4 (1+3) очка. «Рейнджерс» расторгли контракт с защитником. Он не провел за нью-йоркцев ни одного матча в НХЛ.

22-летний игрок был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ-2016 в 3-м раунде под общим 81-м номером.

В 2013 году он получил «особенный статус» в юниорской лиге Онтарио, чтобы иметь возможность дебютировать на год раньше положенного.