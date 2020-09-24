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«Тампа» переиграла «Даллас». Кучеров набрал 2 очка

05:44
Никита Кучеров. Фото Twitter
Никита Кучеров. Фото Twitter
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«Тампа» выиграла у «Далласа» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Лайтнинг».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

Голкипер «Старз» Антон Худобин отыграл два периода, пропустил 5 шайб и сделал 24 сэйва.

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