«Тампа» переиграла «Даллас». Кучеров набрал 2 очка
05:44
«Тампа» выиграла у «Далласа» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Лайтнинг».
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.
Голкипер «Старз» Антон Худобин отыграл два периода, пропустил 5 шайб и сделал 24 сэйва.
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