«Тампа» обыграла «Питтсбург», Сергачев отметился голом, Кучеров набрал 2 очка
«Тампа» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Лайтнинг» одержали пятую подряд победу.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей и голом в пустые ворота. Защитник Михаил Сергачев забросил одну шайбу. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков.
В составе «Пингвинз» голом отметился Евгений Малкин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Сергачев — 8 (Хедман, Джонсон), 9:04 — 1:0. Стэмкос — 25 (Пойнт, Кучеров), 12:55 — 2:0. Малкин — 17 (Хернквист, Летанг), 29:25 — 2:1. Чирелли — 14 (Хедман, Палат), 29:57 — 3:1. Марино — 5 (Малкин), 43:20 — 3:2. Кучеров — 25 (мен., п.в., Хедман, Василевский), 59:27 — 4:2.
Вратари: Василевский — Мюррей (58:49 — 59:27).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 29 (16+9+4) — 31 (11+10+10).
Наши: Кучеров (16.37/2/+1), Сергачев (21.07/1/+2) — Малкин (22.03/3/0).
7 февраля. Тампа. Amalie Arena.
Looking for more ? from #71! #LetsGoPens pic.twitter.com/HZGCKczdje— Pittsburgh Penguins (@penguins) February 7, 2020
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