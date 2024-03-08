«Тампа» уступила «Калгари», Шарангович набрал четыре очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Калгари» со счетом 3:6.

В составе «Лайтнинг» отличились Конор Шири, Энтони Сирелли и Микаэль Айссимонт, Никита Кучеров отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23. У «Флэймз» 4 (2+2) очка набрал Егор Шарангович, еще по голу забили Драйден Хант, Джейкоб Пеллетье, Блэйк Коулман и Эндрю Манджапане.

После этого матча «Тампа» с 72 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Калгари» с 67 очками — на девятой строчке «Запада».