«Бостон» на своем льду обыграл «Торонто»

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«Бостон» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Канадские форварды Брэд Маршан и Джейк Дебраск сделали по две голевые передачи.

«Бостон» набрал 89 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке — 80 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы: Пастрняк — 39 (бол., Дебраск, Маршан), 5:37 — 1:0. Фредерик — 17, 24:16 — 2:0. Марнер — 25 (бол., Лильегрен), 27:56 — 2:1. Гики — 15 (бол., Шаттенкирк, Заха), 37:16 — 3:1. Карло — 4 (Маршан, Дебраск), 38:23 — 4:1.

Вратари: Суэймен — Уолл (24:56 — 25:00).

Штраф: 24 — 26.

Броски: 26 (9+12+5) — 29 (7+12+10).

Наши: — - Любушкин (17.24/1/0).

8 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.