«Бостон» на своем льду обыграл «Торонто»
«Бостон» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
Канадские форварды Брэд Маршан и Джейк Дебраск сделали по две голевые передачи.
«Бостон» набрал 89 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке — 80 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Торонто» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Голы: Пастрняк — 39 (бол., Дебраск, Маршан), 5:37 — 1:0. Фредерик — 17, 24:16 — 2:0. Марнер — 25 (бол., Лильегрен), 27:56 — 2:1. Гики — 15 (бол., Шаттенкирк, Заха), 37:16 — 3:1. Карло — 4 (Маршан, Дебраск), 38:23 — 4:1.
Вратари: Суэймен — Уолл (24:56 — 25:00).
Штраф: 24 — 26.
Броски: 26 (9+12+5) — 29 (7+12+10).
Наши: — - Любушкин (17.24/1/0).
8 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|62
|37
|25
|80
|3
|Филадельфия
|64
|33
|31
|74
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|61
|29
|32
|67
|6
|Нью-Джерси
|63
|31
|32
|66
|7
|Питтсбург
|61
|28
|33
|64
|8
|Коламбус
|63
|22
|41
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|64
|43
|21
|90
|2
|Бостон
|65
|37
|28
|89
|3
|Торонто
|63
|36
|27
|80
|4
|Детройт
|62
|33
|29
|72
|5
|Тампа-Бэй
|64
|33
|31
|72
|6
|Баффало
|64
|29
|35
|63
|7
|Монреаль
|63
|24
|39
|58
|8
|Оттава
|60
|25
|35
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|64
|39
|25
|83
|4
|Нэшвилл
|64
|36
|28
|75
|5
|Сент-Луис
|63
|32
|31
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|61
|38
|23
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Калгари
|62
|31
|31
|67
|6
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|7
|Анахайм
|62
|23
|39
|49
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Калгари
|3 : 6
|8.03
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|1 : 2
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|0 : 6
|8.03
|03:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 1
|8.03
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|4 : 1
|8.03
|03:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|4 : 2
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|4 : 1
|8.03
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|4 : 2
|8.03
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|- : -
|8.03
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|8.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|- : -
|8.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|64
|109
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|106
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|100
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|64
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|60
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97