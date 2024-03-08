«Флорида» дома проиграла «Филадельфии». Бобровский сделал 24 сэйва

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«Флорида» на своем льду проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Флайерз» прервали шестиматчевую победную серию соперника.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

«Флорида» с 90 очками лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 6-й строчке — 74 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Филадельфия» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Пелинг — 8 (Йорк, Санхейм), 20:10 — 0:1. Форслинг — 10 (Экблад, Лунделл), 27:12 — 1:1. Хэтэуэй — 7 (Стаал, Кэйтс), 59:38 — 1:2.

Вратари: Бобровский (59:38) — Эрссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (13+10+7) — 26 (6+8+12).

Наши: Куликов (14.55/1/0), Тарасенко (15.09/2/0) — Замула (20.20/0/+1).

8 марта. Санрайз. FLA Live Arena. 18 817 зрителей.