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Бобровский помог «Флориде» переиграть «Тампу»

04:45

«Флорида» обыграла «Тампу» в третьем матче первого периода плей-офф НХЛ (6:5 ОТ). Счет в серии стал 2-1 в пользу «Лайтнинга».

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский появился на льду в третьем периоде при счете 3:5 в пользу соперника. За 26 минут игрового времени он сделал 9 сэйвов.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 41 из 47 бросков по своим воротам.

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