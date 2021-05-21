Бобровский вышел на лед после 5 пропущенных «Флоридой» шайб
04:18
«Флорида» заменила вратаря после второго периода в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы». Голкипер Крис Дриджер покинул лед после пяти пропущенных шайб.
Место в воротах занял россиянин Сергей Бобровский. За третий период он сделал 6 сэйвов. Игра перешла в овертайм.
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