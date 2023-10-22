«Тампа Бэй» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа Бэй» — «Торонто» начнется в 02:00 мск
«Тампа Бэй» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» в ночь с субботы на воскресенье, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena» в Тампе. Начало — 02:00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Тампа Бэй» — «Торонто» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|2
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|3
|Айлендерс
|3
|2
|1
|5
|4
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|5
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|7
|Рейнджерс
|4
|2
|2
|4
|8
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|5
|4
|1
|8
|2
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|3
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|4
|Тампа-Бэй
|5
|2
|3
|5
|5
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|4
|4
|0
|8
|2
|Даллас
|3
|2
|1
|5
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|4
|4
|Аризона
|4
|2
|2
|4
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|4
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|4
|7
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|3
|8
|Виннипег
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|5
|0
|10
|2
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|5
|3
|Калгари
|5
|2
|3
|5
|4
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|5
|Сиэтл
|5
|1
|4
|3
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|1
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27.10
|22.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|22.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|- : -
|22.10
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|22.10
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|- : -
|22.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -
|22.10
|03:00
|
Чикаго – Вегас
|- : -
|22.10
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|- : -
|22.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|22.10
|03:00
|
Даллас – Филадельфия
|- : -
|22.10
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|22.10
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|- : -
|22.10
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|- : -
|22.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|4
|10
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|5
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|5
|8
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|4
|6
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|5
|5
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Александр Георгиев
Колорадо
|4
|0.98
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|2
|1.00
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