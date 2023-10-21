«Монреаль» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» в ночь с субботы на воскресенье, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Centre Bell» в Монреале. Начало — 02:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Монреаль» — «Вашингтон» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Монреаля» — матч завершился со счетом 6:2. Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 21 и 22 октября с видео можно по ссылке на сайте"СЭ".

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