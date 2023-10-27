6:0! «Тампа» разгромила «Сан-Хосе». Сергачев и Кучеров отметились голевыми передачами
«Тампа» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Шаркс» потерпели седьмое поражение подряд на старте сезона.
Российский защитник Михаил Сергачев сделал две голевые передачи, а Никита Кучеров — одну.
«Тампа» с 10 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — последний в Западной конференции (1 очко).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы: Пойнт — 2 (Сергачев, Пербикс), 1:41 — 1:0. Эйссимонт — 2 (де Хаан, Пербикс), 6:03 — 2:0. Стэмкос — 3 (бол., Кучеров, Сергачев), 19:18 — 3:0. Хагель — 5 (Хедман), 24:01 — 4:0. Пол — 5 (Стэмкос, Хедман), 27:29 — 5:0. Гленденинг — 1 (Шири, Раддиш), 45:44 — 6:0.
Вратари: Йоханссон — Блэквуд (Кяхкенен, 27:29, 54:03 — 54:31).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 31 (13+12+6) — 23 (7+7+9).
Наши: Кучеров (15.38/2/+1), Сергачев (21.16/1/+1) — Кныжов (15.05/2/-2).
27 октября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
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|3
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|Питтсбург
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|4
|10
|5
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|4
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|3
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|3
|4
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|П
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|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
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|6
|4
|2
|9
|3
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|4
|3
|8
|4
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|6
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|3
|7
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|7
|3
|4
|7
|6
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|3
|3
|6
|7
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|8
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|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|7
|0
|14
|2
|Ванкувер
|6
|4
|2
|8
|3
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|6
|3
|3
|7
|4
|Анахайм
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|3
|4
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|5
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|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|1
|28.10
|01:00
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Вегас – Чикаго
|- : -
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|- : -
|28.10
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|- : -
|28.10
|02:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|- : -
|28.10
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|28.10
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|28.10
|20:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
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Джек Хьюз
Нью-Джерси
|6
|17
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|6
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33