«Питтсбург» переиграл «Колорадо». Малкин набрал одно очко

«Питтсбург» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Эвеланш» потерпели первое поражение в сезоне.

В составе «Пингвинз» голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам за 51 минуту 55 секунд на льду. Затем его заменил соотечественник Иван Просветов, который за 8 минут отразил все 5 бросков.

«Колорадо» с 12 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Питтсбург» с 6 очками идет на 14-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Колорадо» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Рил. Смит — 3, 4:40 — 1:0. Рил. Смит — 4 (Малкин, Раст), 16:51 — 2:0. Эллер — 1 (Зогорна), 26:00 — 3:0. Кросби — 4 (Гюнцель), 50:35 — 4:0.

Вратари: Джерри — Георгиев (Просветов, 51:55).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 29 (9+8+12) — 31 (5+13+13).

Наши: Малкин (15.20/2/+1) — Ничушкин (16.55/3/0).

27 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 154 зрителя.