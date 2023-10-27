Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 октября, 04:36

«Питтсбург» переиграл «Колорадо». Малкин набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Просветов.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Эвеланш» потерпели первое поражение в сезоне.

В составе «Пингвинз» голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам за 51 минуту 55 секунд на льду. Затем его заменил соотечественник Иван Просветов, который за 8 минут отразил все 5 бросков.

«Колорадо» с 12 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Питтсбург» с 6 очками идет на 14-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Колорадо» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Рил. Смит — 3, 4:40 — 1:0. Рил. Смит — 4 (Малкин, Раст), 16:51 — 2:0. Эллер — 1 (Зогорна), 26:00 — 3:0. Кросби — 4 (Гюнцель), 50:35 — 4:0.

Вратари: Джерри — Георгиев (Просветов, 51:55).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 29 (9+8+12) — 31 (5+13+13).

Наши: Малкин (15.20/2/+1) — Ничушкин (16.55/3/0).

27 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 154 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Питтсбург Пингвинз
2
10
Читайте также
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воронков подрался в своем первом матче в НХЛ

6:0! «Тампа» разгромила «Сан-Хосе». Сергачев и Кучеров отметились голевыми передачами
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 7 5 2 10
2 Филадельфия 7 4 3 9
3 Коламбус 7 3 4 8
4 Каролина 8 4 4 8
5 Нью-Джерси 6 3 3 7
6 Айлендерс 6 3 3 7
7 Питтсбург 7 3 4 6
8 Вашингтон 6 2 4 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 13
2 Детройт 8 5 3 11
3 Торонто 7 5 2 10
4 Тампа-Бэй 8 4 4 10
5 Монреаль 7 4 3 9
6 Флорида 6 3 3 6
7 Баффало 7 3 4 6
8 Оттава 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 7 6 1 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 7 4 3 8
4 Сент-Луис 6 3 3 7
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Аризона 6 3 3 6
7 Нэшвилл 7 3 4 6
8 Чикаго 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 7 0 14
2 Ванкувер 6 4 2 8
3 Лос-Анджелес 6 3 3 7
4 Анахайм 7 3 4 6
5 Сиэтл 8 2 6 6
6 Калгари 8 2 6 5
7 Эдмонтон 7 1 6 3
8 Сан-Хосе 7 0 7 1
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 01:00
Вегас – Чикаго
 - : -
28.10 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 - : -
28.10 02:00
Вашингтон – Миннесота
 - : -
28.10 02:00
Каролина – Сан-Хосе
 - : -
28.10 05:00
Ванкувер – Сент-Луис
 - : -
28.10 05:00
Аризона – Лос-Анджелес
 - : -
28.10 20:00
Филадельфия – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 6 17
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 8 15
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 8 13
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 8 9
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 7 7
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 6 7
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 3 1.33
Новости
RSS RSS
Все новости