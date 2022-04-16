«Тампа-Бэй» продлила контракт с дублером Василевского

«Тампа-Бэй» продлила контракт с голкипером Брайаном Эллиоттом, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на один год.

Зарплата 37-летнего вратаря составит 900 тысяч долларов.

В этом сезоне Эллиот провел 16 матчей. в среднем пропуская 2,23 шайбы за игру и отражая 92,1 процента бросков.

Напомним, что основным вратарем «Тампы» является россиянин Андрей Василевский.