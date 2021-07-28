«Тампа-Бэй» подписала восьмилетний контракт с Пойнтом

«Тампа-Бэй» подписала новый контракт с нападающим Брэйденом Пойнтом, сообщает официальный сайт клуба.

THE RUMORS ARE TRUE ??



We have signed Brayden Point to an eight-year contract extension starting with the 2022-23 season worth an AAV of $ 9.5 million.



?: https://t.co/RTikXuxOQk pic.twitter.com/c0vbwTLeQB — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 28, 2021

25-летний хоккеист провел 351 матч в карьере в НХЛ за «Тампу». В его активе 139 голов и 310 очков.

Соглашение рассчитано на восемь лет и начнет действовать с сезона-2022/23. Среднегодовая зарплата игрока составит 9,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Пойнт провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (23+25) очков. В плей-офф у него 23 матча и 23 (14+9) очка.

В прошедшем сезоне хоккеист во второй раз подряд выиграл с командой Кубок Стэнли.