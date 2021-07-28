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«Тампа-Бэй» подписала восьмилетний контракт с Пойнтом

22:47
Брэйден Пойнт. Фото ХК "Тампа-Бэй".
Брэйден Пойнт. Фото ХК &quot;Тампа-Бэй&quot;.
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«Тампа-Бэй» подписала новый контракт с нападающим Брэйденом Пойнтом, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний хоккеист провел 351 матч в карьере в НХЛ за «Тампу». В его активе 139 голов и 310 очков.

Соглашение рассчитано на восемь лет и начнет действовать с сезона-2022/23. Среднегодовая зарплата игрока составит 9,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Пойнт провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (23+25) очков. В плей-офф у него 23 матча и 23 (14+9) очка.

В прошедшем сезоне хоккеист во второй раз подряд выиграл с командой Кубок Стэнли.

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Евгений Петров все материалы автора

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