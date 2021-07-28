«Нэшвилл» продлил контракт с Гранлундом на 4 года

«Нэшвилл» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Микаэлем Гранлундом. Новое соглашение рассчитано на 4 года и 20 миллионов долларов.

29-летний Гранлунд выступает за «Нэшвилл» с 2018 года. Он провел в прошлом сезоне 51 матч и набрал 27 (13+14) очков.