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«Нэшвилл» продлил контракт с Гранлундом на 4 года

23:05
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«Нэшвилл» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Микаэлем Гранлундом. Новое соглашение рассчитано на 4 года и 20 миллионов долларов.

29-летний Гранлунд выступает за «Нэшвилл» с 2018 года. Он провел в прошлом сезоне 51 матч и набрал 27 (13+14) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/predators/news/predators-sign-mikael-granlund-to-four-year-20-million-contract/c-325847896

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