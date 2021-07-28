«Эдмонтон» подписал долгосрочный контракт с экс-форвардом «Торонто» Хайманом

Нападающий Зак Хайман стал игроком «Эдмонтона», информирует официальный сайт клуба. 29-летний форвард подписал семилетний контракт на 38,5 миллиона долларов.

O F F I C I A L ??



The #Oilers have signed forward Zach Hyman to a seven-year contract! #LetsGoOilers — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) July 28, 2021

В минувшем сезоне экс-форвард «Торонто» набрал 32 (15+17) очка в 43 матчах чемпионата НХЛ и 1 (1+0) очко в 7 играх в рамках плей-офф.