Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Эдмонтон» подписал долгосрочный контракт с экс-форвардом «Торонто» Хайманом

22:45
Теги:

Нападающий Зак Хайман стал игроком «Эдмонтона», информирует официальный сайт клуба. 29-летний форвард подписал семилетний контракт на 38,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне экс-форвард «Торонто» набрал 32 (15+17) очка в 43 матчах чемпионата НХЛ и 1 (1+0) очко в 7 играх в рамках плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/oilers/news/release-oilers-sign-hyman-to-seven-year-contract/c-325816126

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов не допустили к соревнованиям на Олимпиаде
Очень, очень злой ROC. Россия наконец-то вынесла Бразилию!
Онопко назвал фамилии молодых игроков, которые в ближайшее время могут попасть в сборную России
Медведев скандалит, а золота нет: итоги 28 июля на Олимпиаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд