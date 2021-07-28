«Эдмонтон» подписал долгосрочный контракт с экс-форвардом «Торонто» Хайманом
22:45
Нападающий Зак Хайман стал игроком «Эдмонтона», информирует официальный сайт клуба. 29-летний форвард подписал семилетний контракт на 38,5 миллиона долларов.
В минувшем сезоне экс-форвард «Торонто» набрал 32 (15+17) очка в 43 матчах чемпионата НХЛ и 1 (1+0) очко в 7 играх в рамках плей-офф.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/oilers/news/release-oilers-sign-hyman-to-seven-year-contract/c-325816126
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