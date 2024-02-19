В ночь на 20 февраля «Тампа-Бэй» на домашнем льду во Флориде «Амали-арены» примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Оттава» можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» в прямом эфире (другая ссылка для просмотра в ВК). Следите за ключевыми событиями встречи НХЛ в матч-центре «СЭ».

«Лайтнинг» с 65 очками занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции после 56 матчей. «Сенаторз» идут на 15-й строчке с 46 баллами на Востоке после 51 встречи.

В составе «Тампы-Бэй» выступает российский нападающий Никита Кучеров. В текущем сезоне 30-летний хоккеист набрал 94 (36+58) очка в 55 матчах при показателе полезности «+2». На текущий момент форвард является лучшим бомбардиром лиги сезона 2023 / 2024.

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