«Анахайм» на выезде победил «Баффало»

«Анахайм» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Форвард гостей Фрэнк Ватрано оформил дубль в этой встрече, а его одноклубник Мэйсон Мактавиш отметился 3 голевыми передачами.

После 55 матчей «Анахайм» с 42 очками располагается на 14 позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке в таблице «Востока» (52 очка за 55 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Анахайм» — 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Голы: Гринуэй — 9 (Козенс), 9:07 — 1:0. Хенрик — 15 (Джонс, Джонстон), 10:10 — 1:1. Томпсон — 16 (бол., Далин, Козенс), 28:10 — 2:1. Ватрано — 25 (Мактавиш, Терри), 31:59 — 2:2. Ватрано — 26 (Мактавиш, Терри), 34:34 — 2:3. Бенсон — 6 (Йокихарью, Петерка), 35:20 — 3:3. Терри — 16 (Мактавиш), 38:56 — 3:4.

Вратари: Луукконен (58:18 — 58:42, 59:17) — Гибсон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (15+12+9) — 15 (4+9+2).

Наши: — - Любушкин (17.32/0/+2), Минтюков (19.09/0/+1).

19 февраля. Баффало. KeyBank Center.