«Тампа» выиграла у «Лос-Анджелеса». Василевский отразил 19 бросков
«Тампа-Бэй» в овертайме переиграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил защитник Ник Пербикс на 3-й минуте овертайма.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.
«Кингз» потерпели шестое поражение подряд и занимают 6-е место в Западной конференции — 47 очков. «Тампа» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции — 45 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Дано — 8 (Спенс, Мур), 31:31 — 0:1. Рой — 2 (Фиала, Мур), 34:30 — 0:2. Мотт — 3 (Эйссимонт), 52:37 — 1:2. Хагель — 12 (Пербикс, Лиллеберг), 55:39 — 2:2. Пербикс — 1 (Хагель), 62:02 — 3:2.
Вратари: Василевский — Тэлбот.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (11+7+9+2) — 22 (6+8+8+0).
Наши: Кучеров (26.02/1/0) — Гавриков (24.16/3/0).
10 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|24
|15
|55
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|5
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|39
|13
|26
|27
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
|10.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 5
|10.01
|03:00
|
Торонто – Сан-Хосе
|7 : 1
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|2 : 5
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|- : -
|10.01
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|- : -
|10.01
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|- : -
|10.01
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|10.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|10.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41