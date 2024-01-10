7:1! «Торонто» разгромил «Сан-Хосе»

«Торонто» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. Для «Мэйпл Ливз» это четвертая победа подряд.

Нападающий Митч Марнер забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

«Торонто» с 49 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Шаркс» — последние в Западной конференции (21 очко).