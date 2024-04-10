Три очка Кучеров помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»

«Тампа-Бэй» переиграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Теперь у него 139 (43+96) очков в текущем сезоне. Он явлется лидером бомбардирской гонки.

Оба гола «Блю Джэкетс» на счету российского форварда Кирилла Марченко. У него теперь 41 (23+18) очко в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Пойнт — 44 (Кучеров, Дюклер), 16:31 — 1:0. Марченко — 22 (Силлинджер, Северсон), 19:17 — 1:1. Марченко — 23 (бол., Годро, Веренски), 27:13 — 1:2. Стэмкос — 37 (бол., Кучеров, Хедман), 34:17 — 2:2. Чирелли — 20 (Хагель, Стэмкос), 45:40 — 3:2. Стэмкос — 38 (Хагель, Чернак), 45:56 — 4:2. Стэмкос — 39 (п.в., Кучеров), 57:57 — 5:2.

Вратари: Василевский — Гривз (57:00 — 57:57).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (10+11+12) — 32 (9+11+12).

Наши: Кучеров (18.27/2/+1) — Воронков (16.30/4/-2), Марченко (20.21/4/-1), Проворов (22.32/0/-1).

10 апреля. Тампа. Amalie Arena.