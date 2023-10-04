«Вашингтон» в овертайме обыграл «Бостон». Кузнецов сделал две голевые передачи

«Вашингтон» выиграл у «Бостона» в предсезонном матче НХЛ — 5:4 ОТ. Игра прошла на льду арены «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи. Форвард Александр Овечкин пропустил матч.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» (14 октября).