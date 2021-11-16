«Тампа» победила «Айлендерс», Василевский отразил 25 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 4:1.

В составе «Лайтнинг» отличились Мэттью Джозеф, Энтони Сирелли, Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос. При этом гости открыли счет усилиями Мэтью Барзала.

Российские вратари Андрей Василевский и Семен Варламов отразили 25 и 24 бросков соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Барзал — 4 (Паризе), 2:53 — 0:1. Жозеф — 2 (Киллорн), 3:16 — 1:1. Чирелли — 4 (Палат, Хедман), 19:22 — 2:1. Пойнт — 6, 53:28 — 3:1. Стэмкос — 8 (бол., Хедман, Пойнт), 55:30 — 4:1.

Вратари: Василевский — Варламов.

Штраф: 38 — 30.

Броски: 28 (13+3+12) — 26 (6+12+8).

Наши: Сергачев (22.56/1/0) — -.

16 ноября. Тампа. Amalie Arena.