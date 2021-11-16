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«Коламбус» обыграл «Детройт», у Чинахова гол и ассист

05:33
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:3.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Бун Дженнер, Адам Боквист, Зак Веренски, Александр Тескье и Егор Чинахов, который также оформил ассист. Для 20-летнего россиянина это дебютная шайба в НХЛ. Гости ответили точными ударами Дилана Ларкина, Макла Расмуссена с передачи Владислава Наместникова, а также Лукаса Рэймонда.

После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 16 очками — на десятой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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