«Коламбус» обыграл «Детройт», у Чинахова гол и ассист

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:3.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Бун Дженнер, Адам Боквист, Зак Веренски, Александр Тескье и Егор Чинахов, который также оформил ассист. Для 20-летнего россиянина это дебютная шайба в НХЛ. Гости ответили точными ударами Дилана Ларкина, Макла Расмуссена с передачи Владислава Наместникова, а также Лукаса Рэймонда.

После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 16 очками — на десятой строчке.