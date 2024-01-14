«Флорида» уступила «Нью-Джерси», Бобровский отразил 18 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нью-Джерси» со счетом 1:4.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 бросков.

После этого матча «Флорида» с 56 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 47 очками — на девятой строчке.