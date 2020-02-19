В прошлом году Алена Гребенькова стремительно ворвалась в мир российской спортивной журналистики: за несколько месяцев она успела сделать эксклюзивные интервью с Александром Овечкиным, Артемием Панариным, Евгением Кузнецовым, Евгением Малкиным, Сергеем Бобровским и другими звездами нашего хоккея. Теперь лучшие хоккеисты НХЛ и КХЛ — на нашем новом канале «Тафгерл». Подпишись на него — и уже скоро тебя ждет несколько крутых интервью российских (и не только) энхаэловцев.

Премьера первого из них — уже сегодня в 18.30. Перед матчем «Колорадо» — «Вашингтон» (2:3) Алена Гребенькова поговорила с самым жестким нашим защитником НХЛ и одним из самых крутых спикеров российского хоккея — Никитой Задоровым. В очередном ярком интервью русского крушителя — драки и приколы, сломанная челюсть и суеверия, Ничушкин и Панарин, Овечкин и Олимпиада.