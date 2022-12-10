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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 796-го гола Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).

37-летний россиянин достиг отметки в 795 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Список лучших снайперов в истории лиги:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Александр Овечкин (Россия) — 796 (1303)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 796-го гола Александра
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 26 21 5 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 27 15 12 34
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 28 13 15 31
6 Вашингтон 29 13 16 30
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 26 9 17 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 21 4 43
2 Торонто 28 17 11 40
3 Тампа-Бэй 26 16 10 33
4 Детройт 26 13 13 31
5 Флорида 27 13 14 30
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 27 12 15 26
8 Оттава 26 10 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 25 17 8 35
2 Даллас 27 15 12 35
3 Миннесота 25 13 12 28
4 Колорадо 24 13 11 27
5 Нэшвилл 24 12 12 26
6 Сент-Луис 27 12 15 24
7 Аризона 24 7 17 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 19 9 39
2 Сиэтл 26 15 11 33
3 Лос-Анджелес 29 14 15 32
4 Эдмонтон 27 15 12 30
5 Калгари 27 13 14 29
6 Ванкувер 27 12 15 27
7 Сан-Хосе 29 8 21 21
8 Анахайм 27 7 20 17
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10.12 03:00
Баффало – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
10.12 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 4 : 1
10.12 03:00
Коламбус – Калгари
 3 : 1
10.12 03:00
Нью-Джерси – Айлендерс
4 : 6
10.12 04:30
Чикаго – Виннипег
 - : -
10.12 05:00
Колорадо – Рейнджерс
- : -
10.12 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 - : -
10.12 05:30
Аризона – Бостон
 - : -
10.12 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
10.12 06:00
Вегас – Филадельфия
 - : -
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