Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс первым забросил 50 шайб, Овечкин отстает на 8 голов

Овечкин отстает на 8 шайб от Мэттьюса в таблице лучших снайперов НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (7:3).

24-летний американец первым в сезоне забил 50 голов и расположился на первом месте в списке лучших снайперов лиги, обойдя нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля на одну шайбу.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 42 шайбами занимает четвертое место , нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 38 голами — на шестой строчке.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 50 шайб в 62 матче

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 шайб в 68 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 46 шайб в 68 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 шайбы в 66 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 67 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 38 шайб в 65 матчах