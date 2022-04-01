Бобровский признан первой звездой игрового дня НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой игрового дня НХЛ.

33-летний россиянин сделал 37 сейвов в матче против «Чикаго» (4:0). Второй звездой признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Виннипегом» (7:3) и забросивший 50-ю шайбу в сезоне. Третья звезда дня — форвард «Бостона» Марк Маклафлин, забивший в дебютном матче НХЛ в игре с «Нью-Джерси» (8:1).

В текущем сезоне Бобровский провел 44 матча, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 109 шайб при 91,6 процента отраженных бросков.