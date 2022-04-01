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Сегодня, 08:40

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов сократил отставание от Макдэвида

Капризов сократил отставание от Макдэвида в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Сергей Разин
корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото Twitter

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4 ОТ).

Таким образом, 24-летний россиянин набрал 83 (38+45) очка в 65 матчах и поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидирует форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 100 (37+63) очков. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 78 (42+36) очками опустился на 16-е место.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 100 (37+63) очков в 67 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (49+48) в 68 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 94 (23+71) в 67 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 91 (31+60) в 67 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 87 (50+37) в 62 матче

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 83 (38+45) в 65 матчах

7. Назем Кадри («Колорадо») — 83 (26+57) в 65 матчах

8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 83 (32+51) в 67 матчах

9. Кайл Коннор («Виннипег») — 82 (41+41) в 67 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 81 (18+63) в 65 матчах...

12. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 80 (18+62) в 63 матчах

16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 66 матчах

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 69 41 28 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 66 30 36 69
6 Коламбус 68 32 36 69
7 Нью-Джерси 67 24 43 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 46 21 98
2 Торонто 67 43 24 91
3 Тампа-Бэй 66 42 24 90
4 Бостон 67 42 25 89
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 68 18 50 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 48 20 102
2 Миннесота 66 41 25 87
3 Сент-Луис 66 37 29 83
4 Нэшвилл 67 39 28 82
5 Даллас 66 38 28 79
6 Виннипег 69 33 36 76
7 Чикаго 68 24 44 58
8 Аризона 67 21 46 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 67 40 27 89
2 Лос-Анджелес 70 37 33 84
3 Эдмонтон 68 38 30 81
4 Вегас 69 37 32 78
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Сан-Хосе 67 29 38 66
7 Анахайм 69 27 42 66
8 Сиэтл 67 21 46 48
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1.04 02:00
Айлендерс – Коламбус
 5 : 2
1.04 02:00
Бостон – Нью-Джерси
 8 : 1
1.04 02:00
Каролина – Монреаль
 4 : 0
1.04 02:00
Торонто – Виннипег
 7 : 3
1.04 02:00
Флорида – Чикаго
 4 : 0
1.04 03:00
Миннесота – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
1.04 04:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 3 Б
1.04 04:00
Колорадо – Сан-Хосе
 4 : 2
1.04 05:00
Анахайм – Даллас
 2 : 3 ОТ
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 100
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 97
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 67 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 50
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 68 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 46 2.02
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 44 2.11
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 53 2.13
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