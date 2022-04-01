Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов сократил отставание от Макдэвида

Капризов сократил отставание от Макдэвида в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4 ОТ).

Таким образом, 24-летний россиянин набрал 83 (38+45) очка в 65 матчах и поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидирует форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 100 (37+63) очков. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 78 (42+36) очками опустился на 16-е место.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 100 (37+63) очков в 67 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (49+48) в 68 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 94 (23+71) в 67 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 91 (31+60) в 67 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 87 (50+37) в 62 матче

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 83 (38+45) в 65 матчах

7. Назем Кадри («Колорадо») — 83 (26+57) в 65 матчах

8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 83 (32+51) в 67 матчах

9. Кайл Коннор («Виннипег») — 82 (41+41) в 67 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 81 (18+63) в 65 матчах...

12. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 80 (18+62) в 63 матчах

16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 66 матчах