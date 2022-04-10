Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс оторвался от Овечкина на 14 шайб

Форвард «Торонто» Мэттьюс оторвался от Овечкина на 14 шайб в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:2).

Американец упрочил свое лидерство в списке лучших снайперов сезона, теперь на его счету 58 шайб. У ближайшего преследователя — Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» — 50 голов.

Лучшим из россиян в списке снайперов является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который забросил 44 шайбы в этом сезоне.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 67 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 шайб в 72 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 49 шайб в 73 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 44 шайбы в 69 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 72 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 41 шайба в 69 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 69 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 71 матче