«Рейнджерс» пробились в розыгрыш Кубка Стэнли впервые за 5 лет

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечили себе попадание в плей-офф.

Команда из Нью-Йорка пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли впервые за 5 лет. В предыдущий раз «Рейнджерс» играли в плей-офф в сезоне-2016/17. Тогда команда победила «Монреаль» в первом раунде (счет в серии — 4-2) и уступила «Оттаве» во втором раунде (счет в серии — 2-4).

В сезоне-2019/20 «Рейнджерс» уступили «Каролине» (счет в серии — 0-3) в квалификационном раунде, который проводился из-за укороченного регулярного чемпионата на фоне пандемии коронавируса.

«Рейнджерс» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, на счету команды 100 очков в 73 матчах.