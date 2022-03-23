Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль и Крайдер увеличили отрыв от Овечкина

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер и форвард «Эдмонтон» Леон Драйзайтль продолжают делить второе место в снаперской гонке сезона НХЛ.

Американец забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:7). Немецкий хоккеист отличился в игре с «Далласом» (3:5).

У обоих теперь по 42 заброшенные шайбы. Лидирует нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, у которого 46 голов.

На четвертом месте располагается российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший 40 шайб. В прошедшей игре с «Сент-Луисом» (2:5) 36-летний нападающий голов не забил.

Пятерку замыкает нападающий «Виннепега» Кайл Коннор (39 голов).

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 46 шайб в 57 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 42 шайба в 64 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 42 шайба в 64 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 40 шайб в 63 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 39 шайб в 64 матчах