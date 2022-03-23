Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль и Крайдер увеличили отрыв от Овечкина
Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер и форвард «Эдмонтон» Леон Драйзайтль продолжают делить второе место в снаперской гонке сезона НХЛ.
Американец забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:7). Немецкий хоккеист отличился в игре с «Далласом» (3:5).
У обоих теперь по 42 заброшенные шайбы. Лидирует нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, у которого 46 голов.
На четвертом месте располагается российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший 40 шайб. В прошедшей игре с «Сент-Луисом» (2:5) 36-летний нападающий голов не забил.
Пятерку замыкает нападающий «Виннепега» Кайл Коннор (39 голов).
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 46 шайб в 57 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 42 шайба в 64 матчах
3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 42 шайба в 64 матчах
4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 40 шайб в 63 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 39 шайб в 64 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|42
|21
|90
|2
|Питтсбург
|64
|39
|25
|87
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|61
|27
|34
|63
|7
|Нью-Джерси
|63
|23
|40
|51
|8
|Филадельфия
|63
|20
|43
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|62
|39
|23
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|63
|39
|24
|83
|5
|Детройт
|63
|26
|37
|59
|6
|Баффало
|63
|22
|41
|52
|7
|Оттава
|63
|22
|41
|49
|8
|Монреаль
|63
|17
|46
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|63
|45
|18
|95
|2
|Сент-Луис
|62
|35
|27
|79
|3
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|4
|Нэшвилл
|63
|37
|26
|78
|5
|Даллас
|62
|35
|27
|73
|6
|Виннипег
|64
|30
|34
|70
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|64
|35
|29
|75
|4
|Вегас
|66
|34
|32
|72
|5
|Ванкувер
|64
|30
|34
|68
|6
|Анахайм
|65
|27
|38
|65
|7
|Сан-Хосе
|63
|28
|35
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|23.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|3 : 2
|23.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|7 : 4
|23.03
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 1
|23.03
|02:30
|
Детройт – Филадельфия
|6 : 3
|23.03
|02:30
|
Айлендерс – Оттава
|3 : 0
|23.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|4 : 0
|23.03
|03:30
|
Даллас – Эдмонтон
|5 : 3
|23.03
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|3 : 4
|23.03
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|2 : 4
|23.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|88
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|43
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.09