Кузнецов набрал очки в 10 матче НХЛ подряд. Впервые в карьере

«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Счет во встрече открыл российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

Таким образом, 29-летний россиянин набрал очки в 10 матчей НХЛ подряд. Это его новый личный рекорд за карьеру в североамериканской лиге. Он набрал 13 (7+6) очков.

Кроме того, Кузнецов стал автором самой длинной результативной серии среди игроков своей команды в этом сезоне.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Кузнецов набрал 63 (22+41) очка в 62 матчах.