Таблица лучших снайперов НХЛ: Драйзайтль догнал Мэттьюса, Овечкин отстает на 7 шайб

Драйзайтль делит с Мэттьюсом первое место в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3 Б).

Эта шайба стала для немца 49-й в сезоне. Драйзайтль догнал форварда «Торонто» Остона Мэттьюса, у которого также 49 голов. Хоккеисты делят первое место в таблице лучших снайперов сезона-2021/22.

Третью строчку в списке занимает нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 46 шайб. Россиянин Александр Овечкин идет на четвертом месте с 42 голами.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 шайб в 68 матчах

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 49 шайб в 61 матче

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 46 шайб в 68 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 шайбы в 66 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 67 матчах