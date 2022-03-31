Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Панарин обогнал Овечкина, Макдэвид первым в сезоне набрал 100 очков

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в таблице лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (4:3 Б) Макдэвид забил гол и отдал результативную передачу. Теперь на счету форварда 100 (37+63) очков в 67 матчах сезона. Хоккеист стал первым в этом сезоне, кому удалось преодолеть отметку в 100 очков.

На втором месте в таблице идет одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, у которого 97 (49+48) очков в 68 матчах. Третью строчку занимает Джонатан Юбердо из «Флориды», набравший 93 (23+70) очка в 66 играх.

Лучшим из россиян в таблице бомбардиров является нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого 82 (37+45) очка. Он идет на восьмом месте в таблице, уступая занимающему седьмую строчку Кайлу Коннору из «Виннипега» по количеству заброшенных шайб.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин обогнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в таблице благодаря голу и двум результативным передачам в матче с «Детройтом» (5:4 ОТ). Теперь на счету Панарина 80 (18+62) очков, он идет на 12-й строчке. Овечкин с 78 (42+36) очками находится на 15-м месте.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 100 (37+63) очков в 67 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (49+48) в 68 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 93 (23+70) в 66 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 90 (30+60) в 66 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 85 (49+36) в 61 матче

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 83 (32+51) в 66 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 82 (41+41) в 67 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 82 (37+45) в 64 матчах

9. Назем Кадри («Колорадо») — 81 (26+55) в 64 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 81 (18+63) в 64 матчах...

12. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 80 (18+62) в 63 матчах

14. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 66 матчах