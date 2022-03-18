Овечкин вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.
В этой встрече российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 58 (38+36) очков в 60 матчах сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1394 (768+626) очков.
Овечкин поднялся на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, сравнявшись с Люком Робитайлом. Его ближайшая цель — финн Яри Курри, набравший 1398 очков в 1251 игре.
Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах
2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733
3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756
4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767
5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731
...
21. Яри Курри — 1398 (601+797) в 1251
22. Люк Робитайл — 1394 (668+726) в 1431
Александр Овечкин («Вашингтон») — 1394 (768+626) в 1257
24. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|61
|31
|30
|65
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|61
|37
|24
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|60
|21
|39
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|60
|37
|23
|81
|2
|Лос-Анджелес
|62
|33
|29
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|59
|26
|33
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|18.03
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|18.03
|02:00
|
Коламбус – Вашингтон
|- : -
|18.03
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|- : -
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|- : -
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|18.03
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|- : -
|18.03
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|- : -
|18.03
|05:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|18.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|18.03
|05:30
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|47
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|40
|2.08