«Даллас» переиграл «Монреаль». Гурьянов сделал голевую передачу

«Монреаль» в овертайме проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Старз» прервали неудачную сериз из трех поражений.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей.