Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Панарин сократил отставание от Капризова до двух очков

Панарин сократил отставание от Капризова до двух очков в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

Панарин забросил свою 22-ю шайбу в сезоне-2021/22 и набрал 89-е очко. Россиянин занимает девятое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Форвард сократил отставание от своего соотечественника Кирилла Капризова из «Миннесоты» до 2 очков. Капризов с 91 (42+49) очком идет на седьмой строчке в таблице бомбардиров и является лучшим среди россиян в этом сезоне.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 108 (42+66) очков в 73 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 105 (28+77) в 73 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 102 (51+51) в 73 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 101 (34+67) в 73 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 99 (58+41) в 68 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 92 (37+55) в 73 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 91 (42+49) в 71 матче

8. Митчелл Марнер («Торонто») — 90 (31+59) в 64 матчах

9. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 89 (22+67) в 70 матчах

10. Микко Рантанен («Колорадо») — 87 (35+51) в 69 матчах

...

13. Александр Овечкин («Вашингтон») — 85 (46+39) в 71 матче