«Колорадо» установил новый рекорд клуба по победам за сезон

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 9:3.

«Эвеланш» одержали 53-ю победу в сезоне и установили новый рекорд клуба по выигранным матчам за сезон. До этого лучшим показателем «Колорадо» было 52 победы, команде удавалось достичь этого показателя в сезонах 2000/01 и 2013/14.

«Колорадо» занимает первое место в таблице Западной конференции с 112 очками в 73 матчах.