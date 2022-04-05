Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Панарин опустился на десятое место

Артемий Панарин опустился на десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опустился на десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Россиянина опередил форвард «Торонто» Митчелл Марнер. Хоккеист набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (6:2), теперь у него 84 (29+55) очка в сезоне. У Панарина 82 (19+63) очка.

Лучшим из россиян в списке является нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который набрал 85 (39+46) очков и занимает шестое место. Лидер таблицы бомбардиров — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 105 (40+65) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 105 (40+65) очков в 69 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 70 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 97 (24+73) в 69 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 95 (34+61) в 69 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 92 (54+38) в 64 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 85 (39+46) в 67 матчах

7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 85 (32+53) в 69 матчах

8. Митчелл Марнер («Торонто») — 84 (29+55) в 60 матчах

9. Назем Кадри («Колорадо») — 83 (26+57) в 65 матчах

10. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 82 (19+63) в 65 матчах...

16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 66 матчах