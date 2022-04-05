Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по матчам с несколькими голами

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (5:1), вошел в пятерку лучших игроков клуба по количеству матчей с двумя и более голами.

30-летний форвард сравнялся с Брэндоном Шэнаханом и теперь также имеет 36 таких матчей.

Лидером является Бретт Халл, у которого 120 игр с двумя и более голами.

Тарасенко в этом сезоне провел 62 матча, в которых набрал 61 (25+36) очков.