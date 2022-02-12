Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Драйзайтль вернул единоличное лидерство, Овечкин — на пятом месте

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, отдавший результативную передачу в матче против «Айлендерс» (3:1), вернул себе единоличное первое место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний немецкий хоккеист имеет 65 (33+47) очков. Он на одно очко опережает нападающего «Флориды» Джонатана Юбердо, у которого 64 (17+47) балла.

Тройку лучших замыкает еще один нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отдавший в прошедшем матче две голевые передачи. У 25-летнего канадца 63 (23+40) очка.

Лучшим из россиян является анападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который еще недавно лидировал в гонке бомбардиров, однако в последних матчах снизил свою результативность и занимает пятое место — 59 (29+30) очков.

В гонке снайперов Овечкин идет на четвертом месте. Лидирует также Драйзайтль.

Топ-5 бомбардиров НХЛ:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 65 (33+47) очков в 45 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 64 (17+47) в 47 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 63 (23+40) в 44 матчах

4. Назем Кадри («Колорадо») — 61 (19+42) в 42 матчах

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 59 (29+30) в 47 матчах